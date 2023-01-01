WebCatalog
Livelaw

Livelaw

livelaw.in

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Livelaw على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

LiveLaw - أخبار المحكمة العليا، أسرع أخبار المحكمة الهندية، آخر الأخبار القانونية في الهند، تحديثات المحكمة العليا، تحديثات المحاكم العليا، الأحكام، أخبار شركات المحاماة، أخبار كلية الحقوق، آخر الأخبار القانونية

الموقع الإلكتروني: livelaw.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Livelaw. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

KeyVision

KeyVision

keyvision.eu

Business Standard

Business Standard

business-standard.com

Lawmatics

Lawmatics

lawmatics.com

NDTV

NDTV

ndtv.com

Mint

Mint

livemint.com

Financial Express

Financial Express

financialexpress.com

Hoowla

Hoowla

hoowla.com

Everlaw

Everlaw

everlaw.com

Bloomberg Quint

Bloomberg Quint

bloombergquint.com

India.com

India.com

india.com

Firstpost

Firstpost

firstpost.com

Business Today

Business Today

businesstoday.in

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية