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PracticePanther

PracticePanther

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الموقع الإلكتروني: practicepanther.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PracticePanther على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد PracticePanther هو برنامج إدارة ممارسات القانون الأعلى تقييمًا والأسهل استخدامًا للمحامين في جميع أنحاء العالم. احصل على نسخة تجريبية مجانية وكن أكثر تنظيمًا من خلال إدارة الحالات ذات المستوى العالمي، والفواتير القانونية، وميزات تتبع الوقت، وقوالب المستندات، والمدفوعات عبر الإنترنت والمزيد.

الموقع الإلكتروني: practicepanther.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PracticePanther. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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