تعمل التكنولوجيا والخدمات القانونية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من DISCO على رفع المستوى من خلال الجمع بين هندسة البرمجيات ذات المستوى العالمي والحب العميق والاحترام للقانون.

الموقع الإلكتروني: csdisco.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DISCO. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.