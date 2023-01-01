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Freshchat

Freshchat

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الموقع الإلكتروني: freshchat.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Freshchat على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Freshchat هو برنامج حديث للدردشة المباشرة مصمم للفرق التي ترغب في تحسين محادثات العملاء ✓ برنامج Freshchat للدردشة المباشرة من Freshworks.

الموقع الإلكتروني: freshchat.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Freshchat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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