Kolena is an ML testing platform that allows ML teams to rigorously test their model behavior. With Kolena, ML teams can identify and track failure modes to help engineering, leadership, and customers better understand model performance and identify gaps.

الموقع الإلكتروني: kolena.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kolena. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.