Kolena

Kolena

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الموقع الإلكتروني: kolena.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kolena على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Kolena is an ML testing platform that allows ML teams to rigorously test their model behavior. With Kolena, ML teams can identify and track failure modes to help engineering, leadership, and customers better understand model performance and identify gaps.
الفئات:
Business
منصات MLOps

الموقع الإلكتروني: kolena.com

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Databricks

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