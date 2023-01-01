تستخدم TruVideo الفيديو والمراسلة مع تحليلات الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على فهم سلوك المشتري وتحقيق تجربة عملاء أفضل.

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