Record عبارة عن منصة CX تستخدم الذكاء الاصطناعي لجمع بيانات المستخدمين وفهمها لتقديم اقتراحات حل ذكية.

الموقع الإلكتروني: torecord.it

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