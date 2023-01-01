Cradle
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
الموقع الإلكتروني: cradle.bio
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cradle على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
تصميم بروتينات أفضل. يساعد Cradle علماء الأحياء على تصميم البروتينات المحسنة في وقت قياسي باستخدام خوارزميات التنبؤ القوية واقتراحات تصميم الذكاء الاصطناعي.
الموقع الإلكتروني: cradle.bio
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cradle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.