WebCatalog

Cradle

Cradle

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: cradle.bio

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cradle على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تصميم بروتينات أفضل. يساعد Cradle علماء الأحياء على تصميم البروتينات المحسنة في وقت قياسي باستخدام خوارزميات التنبؤ القوية واقتراحات تصميم الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: cradle.bio

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cradle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Record

Record

torecord.it

Lytho

Lytho

lytho.com

Paperpal

Paperpal

paperpal.com

Pendulums

Pendulums

pendulums.io

crossplag

crossplag

crossplag.com

Mockplus

Mockplus

mockplus.com

Typedream

Typedream

typedream.com

CoolAIid

CoolAIid

coolaiid.com

Chatspell

Chatspell

chatspell.co

Supernova

Supernova

supernova.io

Mimosa

Mimosa

mimosa.so

Expertifie

Expertifie

expertifie.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية