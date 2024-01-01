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WebCatalog

Tamarind

Tamarind

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: tamarind.bio

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tamarind على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

State of the art computational tools for biology. Protein design, molecular docking, and structure prediction, no setup required. The simplest way to access in silico methods for drug discovery.

الموقع الإلكتروني: tamarind.bio

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tamarind. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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