قم بإدارة وتتبع وقتك بشكل أكثر كفاءة باستخدام أداة تتبع الوقت الحديثة. البندول هي أداة مجانية لتتبع الوقت تساعدك على إدارة وقتك بطريقة أفضل من خلال واجهة سهلة الاستخدام وإحصائيات مفيدة.

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