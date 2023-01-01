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Semantic Scholar

Semantic Scholar

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الموقع الإلكتروني: semanticscholar.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Semantic Scholar على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يستخدم Semantic Scholar الذكاء الاصطناعي والهندسة الرائدة لفهم دلالات الأدبيات العلمية لمساعدة العلماء على اكتشاف الأبحاث ذات الصلة.

الموقع الإلكتروني: semanticscholar.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Semantic Scholar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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