توفر Picsellia مجموعة تطوير كاملة للذكاء الاصطناعي مُحسّنة للصور: فهي تغطي كل خطوة مطلوبة لنشر نموذج رؤية الكمبيوتر في الإنتاج. يمكن للمستخدمين هيكلة نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم وتشغيلها وتحسينها مباشرة على النظام الأساسي. الميزات الرئيسية لـ Picsellia: * إدارة البيانات: قم بتخزين بياناتك والبحث فيها وتصفيتها وإضافة تعليقات توضيحية إليها في مكان واحد. تتيح واجهة وضع العلامات المركزية والبديهية في Picsellia لفرقك التعليق التوضيحي في وقت واحد. * تتبع التجارب: تتبع تجاربك وقارنها واعثر على النموذج الأفضل أداءً. بمجرد الانتهاء من ذلك، سيساعدك Picsellia في العثور على أفضل مجموعة من المعلمات الفائقة لتحسين أداء النموذج الخاص بك. * المعالجات: تنفيذ مهام مثل زيادة البيانات مباشرة على النظام الأساسي. قم بأتمتة عملياتك وتشغيلها في الوقت الذي تريده وعلى البيانات التي تريدها. * نشر النماذج: انشر نماذجك في مرحلة الإنتاج خلال دقيقة واحدة فقط، باستخدام خادم أو بدونه. سيكون لديك نقطة نهاية API قابلة للتطوير وبدون خادم! * مراقبة النموذج: مراقبة أداء النموذج الخاص بك في الوقت الحقيقي. حدد حالات الفشل المحتملة وأصلحها، قبل أن يواجهها عملاؤك. إعداد التنبيهات. * خطوط الأنابيب الآلية: حوّل دورة حياة سيرتك الذاتية إلى سير عمل. تصور ومراجعة توقعاتك مباشرة لتحسين بيانات التدريب الخاصة بك وتعزيز كفاءة النماذج الخاصة بك. تم تصميم Picsellia لتكون قابلة للتوسعة قدر الإمكان، ولا يلتزم عملاؤنا بمنتجاتنا لأننا نوفر بيئة مفتوحة. إنه يعزز التعاون، ويقلل من معدلات الفشل، ويتوسع في عملك.

الموقع الإلكتروني: picsellia.com

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