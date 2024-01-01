قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Deploy and scale LLM pipelines on your own cloud Tensorfuse makes it easy to deploy and manage LLM pipelines on your own cloud. Simply connect your cloud to Tensorfuse, select your model, point to your data and click deploy. Tensorfuse will provision and manage the underlying infrastructure for you. Behind the scenes, we manage K8s + Ray clusters, enabling you to scale without LLMOps overhead.

الموقع الإلكتروني: tensorfuse.io

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