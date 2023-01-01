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التركيز على المنتج وليس البنية التحتية. Aptible هو النظام الأساسي الذي لا يحتوي على بنية تحتية كخدمة تستخدمه الشركات الناشئة للنشر في ثوانٍ، والتوسع إلى ما لا نهاية، ونسيان البنية التحتية.

الموقع الإلكتروني: aptible.com

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