Aptible
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الموقع الإلكتروني: aptible.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Aptible على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
التركيز على المنتج وليس البنية التحتية. Aptible هو النظام الأساسي الذي لا يحتوي على بنية تحتية كخدمة تستخدمه الشركات الناشئة للنشر في ثوانٍ، والتوسع إلى ما لا نهاية، ونسيان البنية التحتية.
الموقع الإلكتروني: aptible.com
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