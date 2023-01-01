WebCatalog
shuttle

shuttle

shuttle.rs

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من shuttle على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

توقف عن القلق بشأن البنية التحتية. ركز على كتابة التعليمات البرمجية، وسيقوم المكوك بالباقي. نظام أساسي سحابي أصلي لنشر تطبيقاتك، دون أي متاعب في مجال الأشعة تحت الحمراء.

الموقع الإلكتروني: shuttle.rs

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ shuttle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Napptive

Napptive

playground.napptive.dev

Clever Cloud

Clever Cloud

clever-cloud.com

Brick

Brick

brick.do

Pipedream

Pipedream

pipedream.com

Aptible

Aptible

dashboard.aptible.com

OutSystems

OutSystems

outsystems.com

AppMaster

AppMaster

studio.appmaster.io

DeeloCloud

DeeloCloud

deelo.cloud

iconik

iconik

app.iconik.io

AppMySite

AppMySite

app.appmysite.com

Aqua Security

Aqua Security

cloud.aquasec.com

Pulumi Cloud

Pulumi Cloud

app.pulumi.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية