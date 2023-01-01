ربط واجهات برمجة التطبيقات بسرعة ملحوظة. توقف عن كتابة التعليمات البرمجية المعيارية، وواجه صعوبة في المصادقة وإدارة البنية التحتية. ابدأ في ربط واجهات برمجة التطبيقات (APIs) مع التحكم على مستوى التعليمات البرمجية عندما تحتاج إليها - وبدون تعليمات برمجية عندما لا تحتاج إليها.

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