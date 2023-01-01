WebCatalog
Viasocket

Viasocket

viasocket.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Viasocket على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ربط واجهات برمجة التطبيقات (APIs) بمنصة ذات تعليمات برمجية منخفضة. توقف عن إدارة الخوادم لبناء منطق الأعمال. استخدم Viasocket كأداة بدون تعليمات برمجية أو تحكم في التعليمات البرمجية باستخدام البرنامج النصي والحالة والحلقة لإنشاء مسارات عمل معقدة.

الموقع الإلكتروني: viasocket.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Viasocket. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Pipedream

Pipedream

pipedream.com

Budibase

Budibase

budibase.com

Summit

Summit

usesummit.com

Teamhood

Teamhood

teamhood.com

RunCloud

RunCloud

runcloud.io

Zoho Catalyst

Zoho Catalyst

catalyst.zoho.com

Internal

Internal


Tonkean

Tonkean


Relevance AI

Relevance AI

relevanceai.com

Adobe Workfront

Adobe Workfront

workfront.com

Tray.io

Tray.io

tray.io

BlogHunch

BlogHunch

bloghunch.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية