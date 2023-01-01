ربط واجهات برمجة التطبيقات (APIs) بمنصة ذات تعليمات برمجية منخفضة. توقف عن إدارة الخوادم لبناء منطق الأعمال. استخدم Viasocket كأداة بدون تعليمات برمجية أو تحكم في التعليمات البرمجية باستخدام البرنامج النصي والحالة والحلقة لإنشاء مسارات عمل معقدة.

الموقع الإلكتروني: viasocket.com

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