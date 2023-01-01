باستخدام المسافة البادئة، يمكن لفريقك الحصول بسرعة على الوصول الذي يحتاجه إلى التطبيقات السحابية والبنية الأساسية عندما يحتاجون إليها. التحكم في الوصول سهل الاستخدام - يوفر Indent لأعضاء الفريق إمكانية الوصول عند الطلب إلى التطبيقات السحابية والبنية التحتية في ثوانٍ، وليس أيام.

الموقع الإلكتروني: indent.com

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