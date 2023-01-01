Terraform Cloud هو عرض الخدمة المدارة من HashiCorp والذي يلغي الحاجة إلى الأدوات والوثائق غير الضرورية لاستخدام Terraform في الإنتاج. قم بتوفير البنية التحتية بشكل آمن وموثوق في السحابة مع مساحة تخزين مجانية عن بعد. أثناء التوسع، أضف مساحات عمل لتحسين التعاون مع فريقك.

الموقع الإلكتروني: terraform.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Terraform Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.