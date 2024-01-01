تعيد Alkira اختراع الشبكات لعصر السحابة من خلال البنية التحتية العالمية الموحدة للشبكة والتي يتم تقديمها كخدمة. تعد منصة Alkira Cloud Networking حلاً يوفر للمؤسسات تجربة مبسطة بشكل كبير لنشر شبكات هجينة ومتعددة السحابة عالمية وعالية السرعة تربط المستخدمين والمواقع والسحب بخدمات الشبكة والأمن المتكاملة، من البداية إلى النهاية - اليوم الثاني الرؤية التشغيلية والضوابط المتقدمة والحوكمة. ليست هناك حاجة لشراء أجهزة، أو نشر حلول برمجية معقدة للتنفيذ بنفسك، أو تعلم بنيات الشبكات السحابية. ما عليك سوى رسم شبكتك على لوحة تصميم رقمية بديهية، وتوفيرها بنقرة واحدة، والبدء في استخدامها في دقائق. تحظى Alkira Network Cloud بثقة الشركات العالمية المدرجة ضمن قائمة Fortune 100 والشركات الرائدة في مجال تكامل الأنظمة ومقدمي الخدمات المُدارة.

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