Cofactr

Cofactr

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الموقع الإلكتروني: cofactr.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cofactr على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الخدمات اللوجستية السحابية قبل المصنع والمشتريات للإلكترونيات. تستخدم فرق الأجهزة المبتكرة Cofactr لتوسيع نطاق أجهزتها الإلكترونية من قائمة مكونات الصنف (BOM) إلى الإنتاج، واستبدال جداول البيانات والأرفف بالرؤى والبنية التحتية حسب الطلب.

الموقع الإلكتروني: cofactr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cofactr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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