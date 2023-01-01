WebCatalog
TiDB Cloud

TiDB Cloud

tidbcloud.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TiDB Cloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

خدمة TiDB مُدارة بالكامل. احصل على النطاق الهائل والمرونة التي تتمتع بها قواعد بيانات TiDB في خدمة مُدارة بالكامل. TiDB (/’taɪdiːbi:/، "Ti" تعني Titanium) هي قاعدة بيانات NewSQL مفتوحة المصدر وموزعة تدعم أعباء عمل المعالجة المختلطة والتحليلية (HTAP). إنه متوافق مع MySQL ويتميز بقابلية التوسع الأفقي والاتساق القوي والتوافر العالي. يمكن نشر TiDB داخل الشركة أو في السحابة.

الموقع الإلكتروني: pingcap.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TiDB Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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