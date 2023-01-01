TiDB Cloud

خدمة TiDB مُدارة بالكامل. احصل على النطاق الهائل والمرونة التي تتمتع بها قواعد بيانات TiDB في خدمة مُدارة بالكامل. TiDB (/’taɪdiːbi:/، "Ti" تعني Titanium) هي قاعدة بيانات NewSQL مفتوحة المصدر وموزعة تدعم أعباء عمل المعالجة المختلطة والتحليلية (HTAP). إنه متوافق مع MySQL ويتميز بقابلية التوسع الأفقي والاتساق القوي والتوافر العالي. يمكن نشر TiDB داخل الشركة أو في السحابة.

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