Azure Cosmos DB

قاعدة بيانات NoSQL وقاعدة بيانات علائقية مُدارة بالكامل لتطوير التطبيقات الحديثة مع إمكانية التوسع الفوري وغير المحدود.

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