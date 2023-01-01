WebCatalog
Porter

Porter

dashboard.getporter.dev

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Porter على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منصة تطبيقات حديثة في السحابة الخاصة بك. Porter عبارة عن PaaS مُدار بالكامل ويتيح للفرق أتمتة DevOps. نشر التطبيقات وإدارتها داخل AWS وGCP وDO والمزيد.

الموقع الإلكتروني: porter.run

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Porter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

HashiCorp Cloud Platform

HashiCorp Cloud Platform

portal.cloud.hashicorp.com

CloudKarafka

CloudKarafka

customer.cloudkarafka.com

FlutterFlow

FlutterFlow

app.flutterflow.io

Gmelius

Gmelius

gmelius.io

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB

cosmos.azure.com

Relevance AI

Relevance AI

auth.relevanceai.com

Aiven

Aiven

console.aiven.io

BentoCloud

BentoCloud

cloud.bentoml.com

CloudCone

CloudCone

app.cloudcone.com

Appliky

Appliky

app.appliku.com

Napptive

Napptive

playground.napptive.dev

Harness

Harness

app.harness.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية