منصة تطبيقات حديثة في السحابة الخاصة بك. Porter عبارة عن PaaS مُدار بالكامل ويتيح للفرق أتمتة DevOps. نشر التطبيقات وإدارتها داخل AWS وGCP وDO والمزيد.

الموقع الإلكتروني: porter.run

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