WebCatalog
Pinecone

Pinecone

app.pinecone.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pinecone على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تسهل قاعدة بيانات المتجهات Pinecone إنشاء تطبيقات بحث متجهات عالية الأداء. سهل الاستخدام للمطورين، ومُدار بالكامل، وقابل للتطوير بسهولة دون أي متاعب في البنية التحتية.

الموقع الإلكتروني: pinecone.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pinecone. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Qdrant

Qdrant

cloud.qdrant.to

Relevance AI

Relevance AI

auth.relevanceai.com

Zilliz

Zilliz

cloud.zilliz.com

CloudCone

CloudCone

app.cloudcone.com

Dremio

Dremio

app.dremio.cloud

Baserow

Baserow

baserow.io

YugabyteDB

YugabyteDB

cloud.yugabyte.com

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB

cosmos.azure.com

HashiCorp Cloud Platform

HashiCorp Cloud Platform

portal.cloud.hashicorp.com

GitLabHost

GitLabHost

app.gitlabhost.com

Prefect Cloud

Prefect Cloud

app.prefect.cloud

OnFinality

OnFinality

app.onfinality.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية