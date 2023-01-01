تسهل قاعدة بيانات المتجهات Pinecone إنشاء تطبيقات بحث متجهات عالية الأداء. سهل الاستخدام للمطورين، ومُدار بالكامل، وقابل للتطوير بسهولة دون أي متاعب في البنية التحتية.

الموقع الإلكتروني: pinecone.io

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