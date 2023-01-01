WebCatalog

Zilliz

Zilliz

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: zilliz.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zilliz على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

البنية التحتية للبيانات للذكاء الاصطناعي أصبحت سهلة. مدعوم من Milvus، قاعدة بيانات المتجهات الأكثر شهرة في العالم.

الموقع الإلكتروني: zilliz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zilliz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Pinecone

Pinecone

pinecone.io

Qdrant

Qdrant

qdrant.tech

WATI

WATI

wati.io

OnFinality

OnFinality

onfinality.io

Ptable

Ptable

ptable.com

wikiHow

wikiHow

wikihow.com

Vanna AI

Vanna AI

vanna.ai

Amto AI

Amto AI

amto.ai

SpanishDict

SpanishDict

spanishdict.com

PancakeSwap

PancakeSwap

pancakeswap.finance

Duns & Bradstreet

Duns & Bradstreet

dnb.com

Discuss

Discuss

discuss.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية