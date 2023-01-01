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Lightcast

Lightcast

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الموقع الإلكتروني: lightcast.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lightcast على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

بيانات سوق العمل الأكثر شمولاً في العالم، والتي يتم تقديمها بأدوات بسيطة وسهلة الفهم.

الموقع الإلكتروني: lightcast.io

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