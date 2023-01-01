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Vanna AI

Vanna AI

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الموقع الإلكتروني: vanna.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vanna AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتيح لك Vanna.AI الدردشة مع قاعدة البيانات الخاصة بك. Vanna هو مساعد ذكاء أعمال مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجيب على أسئلتك المتعلقة بالبيانات - لا يتطلب SQL أو Python

الموقع الإلكتروني: vanna.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Vanna AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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