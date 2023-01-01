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Klavier

Klavier

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الموقع الإلكتروني: klavier.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Klavier على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ChatGPT حاليًا يجيب فقط على الأسئلة العامة من الإنترنت. يتيح لك Klavier AI قراءة مستندات محددة ثم الإجابة على الأسئلة المتعلقة بها.

الموقع الإلكتروني: klavier.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Klavier. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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