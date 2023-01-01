WebCatalog
FinChat

FinChat

finchat.io

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FinChat على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يتم تشغيل FinChat.io بواسطة ChatGPT. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقوم FinChat بإنشاء إجابات للأسئلة المتعلقة بالشركات العامة والمستثمرين. للحصول على إجابات دقيقة، يوفر FinChat الأسباب والمصادر والبيانات.

الموقع الإلكتروني: finchat.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FinChat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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