قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Build, train, and deploy models faster at scale with fully managed infrastructure, tools, and workflows.

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