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WebCatalog

Trieve

Trieve

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: trieve.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Trieve على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Infrastructure for building AI search into your applications. Trieve combines powerful language models with tools for fine tuning ranking and relevance. Get features like dense vector semantic search, sparse vector full-text search, cross encoder re-ranker models, RAG endpoints, relevance weighting, and more in a single service.

الموقع الإلكتروني: trieve.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Trieve. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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