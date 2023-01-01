منصة Postgres HTAP. تنسيق أعباء عمل المعاملات والتحليل من Postgres. بديل مفتوح المصدر لـ Snowflake. الاستعلام عن مليارات الصفوف على الفور في Postgres الموجهة نحو الأعمدة.

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