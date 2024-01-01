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Coolify

Coolify

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: coolify.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Coolify على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Coolify: بديل Heroku / Netlify / Vercel مفتوح المصدر وقابل للاستضافة الذاتية

الموقع الإلكتروني: coolify.io

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