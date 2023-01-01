RustDesk Web

البنية التحتية لسطح المكتب الافتراضي / البعيد مفتوحة المصدر للجميع! يعمل برنامج سطح المكتب البعيد، وهو بديل برنامج TeamViewer مفتوح المصدر، دون الحاجة إلى أي تكوين. لديك السيطرة الكاملة على بياناتك، دون أي مخاوف بشأن الأمان. يمكنك استخدام خادم الالتقاء/الترحيل العام الخاص بنا، أو الاستضافة الذاتية، أو كتابة الخادم الخاص بك.

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