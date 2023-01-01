WebCatalog
RustDesk Web

RustDesk Web

web.rustdesk.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RustDesk Web على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

البنية التحتية لسطح المكتب الافتراضي / البعيد مفتوحة المصدر للجميع! يعمل برنامج سطح المكتب البعيد، وهو بديل برنامج TeamViewer مفتوح المصدر، دون الحاجة إلى أي تكوين. لديك السيطرة الكاملة على بياناتك، دون أي مخاوف بشأن الأمان. يمكنك استخدام خادم الالتقاء/الترحيل العام الخاص بنا، أو الاستضافة الذاتية، أو كتابة الخادم الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: rustdesk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RustDesk Web. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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