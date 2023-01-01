WebCatalog
Tiddlyhost

Tiddlyhost

tiddlyhost.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tiddlyhost على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

موقع wiki الخاص بك في ثوانٍ: احصل على موقع wiki الشخصي القوي والقابل للتوسيع في ثوانٍ دون الحاجة إلى التثبيت. اجعلها خاصة أو عامة. مدعوم من TiddlyWiki: يتم تشغيل Tiddlyhost بواسطة TiddlyWiki، ويكي JavaScript الثوري مفتوح المصدر، الذي أنشأه جيريمي روستون. من منشئ Tiddlyspot: Tiddlyhost هو الوريث الآمن والحديث والموثوق لـ Tiddlyspot، ورمزه مفتوح المصدر.

الموقع الإلكتروني: tiddlyhost.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tiddlyhost. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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