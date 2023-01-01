WebCatalog
Private Email

Private Email

privateemail.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Private Email على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Namecheap Private Email هو برنامج تعاوني قائم على السحابة ومفتوح المصدر. فهو يوفر تصميمًا جديدًا وحديثًا يعمل عبر الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة - مما يتيح للمستخدمين التواصل في أي وقت وفي أي مكان يريدون. يتيح البريد الإلكتروني الخاص للمستخدمين إنشاء مساحة عامة في المجلدات المشتركة، وتعيين المهام والتحكم فيها، وإنشاء جداول العمل وإدارتها، وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: privateemail.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Private Email. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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