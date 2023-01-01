Namecheap Private Email هو برنامج تعاوني قائم على السحابة ومفتوح المصدر. فهو يوفر تصميمًا جديدًا وحديثًا يعمل عبر الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة - مما يتيح للمستخدمين التواصل في أي وقت وفي أي مكان يريدون. يتيح البريد الإلكتروني الخاص للمستخدمين إنشاء مساحة عامة في المجلدات المشتركة، وتعيين المهام والتحكم فيها، وإنشاء جداول العمل وإدارتها، وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: privateemail.com

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