FoxPush
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الموقع الإلكتروني: foxpush.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FoxPush على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Send instant Web push notifications to your subscribers whenever they are online, wherever they may be- Even on their mobiles! It's easy to set-up and requires no technical skills. Send push notifications to your users to boost your engagement. Get setup in 3 minutes for desktop & mobile.
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الموقع الإلكتروني: foxpush.com
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