يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Plumb5 على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

إطلاق حملات تسويقية متعددة القنوات عبر الويب والهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. استخدم الإشعارات الفورية والمراسلة داخل التطبيق بسهولة. Plumb5 عبارة عن منصة لإشراك العملاء في الوقت الفعلي تساعد المسوقين على الاحتفاظ بمشاركة المستخدم واستعادة المستخدمين من خلال استراتيجيات التسويق الذكية. تمكين الذكاء الاصطناعي لأتمتة التسويق

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