WebCatalog

Plumb5

Plumb5

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: plumb5.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Plumb5 على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إطلاق حملات تسويقية متعددة القنوات عبر الويب والهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. استخدم الإشعارات الفورية والمراسلة داخل التطبيق بسهولة. Plumb5 عبارة عن منصة لإشراك العملاء في الوقت الفعلي تساعد المسوقين على الاحتفاظ بمشاركة المستخدم واستعادة المستخدمين من خلال استراتيجيات التسويق الذكية. تمكين الذكاء الاصطناعي لأتمتة التسويق

الفئات:

Business
برامج أتمتة التسويق
منصات بيانات العملاء

الموقع الإلكتروني: plumb5.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Plumb5. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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brevo.com

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Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

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klaviyo.com

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ngrow

ngrow.ai

AiTrillion

AiTrillion

aitrillion.com

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UniSender

unisender.com

WebEngage

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webengage.com

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