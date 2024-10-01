بدائل - Plumb5

EngageBay

engagebay.com

EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ...