أسهل طريقة لمشاركة محافظ العملات المشفرة الخاصة بك يدعم جميع العملات المشفرة هل سئمت من الأشخاص الذين يطلبون منك محافظ العملات المشفرة الخاصة بك؟ قم بإدراج كافة محافظك العامة في مكان واحد، ولكن حافظ على خصوصية محافظك الخاصة. تسمح لك قائمة المحفظة بإنشاء صفحة يمكن مشاركتها بسهولة مع جميع محافظ العملات المشفرة، وتحديث القائمة وقتما تشاء. أصبح الحصول على الأموال الآن أسهل من أي وقت مضى! نحن ندعم Bitcoin وEthereum وRipple وLitecoin وDash وBitConnect وNEO وNEM وMonero ومئات العملات الأخرى.

الموقع الإلكتروني: walletlist.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wallet List. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.