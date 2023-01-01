WebCatalog
Wallet List

Wallet List

walletlist.me

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wallet List على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أسهل طريقة لمشاركة محافظ العملات المشفرة الخاصة بك يدعم جميع العملات المشفرة هل سئمت من الأشخاص الذين يطلبون منك محافظ العملات المشفرة الخاصة بك؟ قم بإدراج كافة محافظك العامة في مكان واحد، ولكن حافظ على خصوصية محافظك الخاصة. تسمح لك قائمة المحفظة بإنشاء صفحة يمكن مشاركتها بسهولة مع جميع محافظ العملات المشفرة، وتحديث القائمة وقتما تشاء. أصبح الحصول على الأموال الآن أسهل من أي وقت مضى! نحن ندعم Bitcoin وEthereum وRipple وLitecoin وDash وBitConnect وNEO وNEM وMonero ومئات العملات الأخرى.

الموقع الإلكتروني: walletlist.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wallet List. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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