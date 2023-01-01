إطار عمل لتطوير أدوات ذات تعليمات برمجية منخفضة. Sunmao هو إطار عمل مفتوح المصدر للأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة. يمكنك دمج مكونات واجهة المستخدم المخصصة في Sunmao لإنشاء أدواتك ذات التعليمات البرمجية المنخفضة.

الموقع الإلكتروني: sunmao-ui.com

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