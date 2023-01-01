WebCatalog
Start Bootstrap

Start Bootstrap

startbootstrap.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Start Bootstrap على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

سمات Bootstrap والقوالب وأدوات واجهة المستخدم لمساعدتك في بدء مشروعك التالي! يقوم Start Bootstrap بإنشاء ترخيص MIT مجاني ومفتوح المصدر وموضوعات Bootstrap وقوالب ومقتطفات من التعليمات البرمجية لتستخدمها في أي مشروع، وأدلة لمساعدتك في معرفة المزيد حول التصميم والتطوير باستخدام إطار عمل Bootstrap ومنتجات Bootstrap UI المتميزة.

الموقع الإلكتروني: startbootstrap.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Start Bootstrap. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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