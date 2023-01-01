سمات Bootstrap والقوالب وأدوات واجهة المستخدم لمساعدتك في بدء مشروعك التالي! يقوم Start Bootstrap بإنشاء ترخيص MIT مجاني ومفتوح المصدر وموضوعات Bootstrap وقوالب ومقتطفات من التعليمات البرمجية لتستخدمها في أي مشروع، وأدلة لمساعدتك في معرفة المزيد حول التصميم والتطوير باستخدام إطار عمل Bootstrap ومنتجات Bootstrap UI المتميزة.

الموقع الإلكتروني: startbootstrap.com

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