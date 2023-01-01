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Envato Market

Envato Market

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اكتشف الآلاف من سمات WordPress المتميزة وقوالب مواقع الويب، بما في ذلك قوالب Bootstrap متعددة الأغراض وسريعة الاستجابة، وقوالب البريد الإلكتروني، وقوالب HTML.

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