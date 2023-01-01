wapm هو مدير الحزم لـ WebAssembly. تم إنشاؤه في عام 2019 كمشروع مفتوح المصدر لمساعدة مطوري WebAssembly على مشاركة وحدات التعليمات البرمجية المجمعة بسهولة.

الموقع الإلكتروني: wapm.io

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