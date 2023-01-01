قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

قم بتشغيل أي مشروع باستخدام منصة بيانات حديثة ومفتوحة المصدر. مع أكثر من 20 مليون عملية تنزيل، تعد Directus أول منصة بيانات مفتوحة في العالم لتحويل أي قاعدة بيانات SQL على الفور إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) وتطبيق جميل بدون تعليمات برمجية.

الموقع الإلكتروني: directus.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Directus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.