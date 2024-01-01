توفر Vizzly حلاً منخفض التعليمات البرمجية لبناء لوحات المعلومات التي تواجه العملاء، مما يوفر نفس المستوى من المرونة مثل عملية التطوير الداخلية مع الحد الأدنى من النفقات الفنية المطلوبة. مع Vizzly، لديك القدرة على الاتصال بأي قاعدة بيانات SQL أو API وتضمين لوحة المعلومات بسلاسة كمكون React أو Vue. نظرًا لأن المنتج قابل للتوسيع بشكل كبير من خلال التعليمات البرمجية، سيكون لديك سيطرة كاملة على المنتج وتجربة المستخدم التي تقوم بإنشائها.

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الموقع الإلكتروني: vizzly.co

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