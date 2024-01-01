WebCatalog

Vizzly

Vizzly

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: vizzly.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vizzly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر Vizzly حلاً منخفض التعليمات البرمجية لبناء لوحات المعلومات التي تواجه العملاء، مما يوفر نفس المستوى من المرونة مثل عملية التطوير الداخلية مع الحد الأدنى من النفقات الفنية المطلوبة. مع Vizzly، لديك القدرة على الاتصال بأي قاعدة بيانات SQL أو API وتضمين لوحة المعلومات بسلاسة كمكون React أو Vue. نظرًا لأن المنتج قابل للتوسيع بشكل كبير من خلال التعليمات البرمجية، سيكون لديك سيطرة كاملة على المنتج وتجربة المستخدم التي تقوم بإنشائها.

الفئات:

Business
برامج ذكاء الأعمال المدمجة

الموقع الإلكتروني: vizzly.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Vizzly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Tableau

Tableau

tableau.com

Looker

Looker

looker.com

Grow

Grow

grow.com

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Metabase

Metabase

metabase.com

Sisense

Sisense

sisense.com

Domo

Domo

domo.com

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Observable

Observable

observablehq.com

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

Cube

Cube

cubeanywhere.com

MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

قد يعجبك أيضًا

Prismic

Prismic

prismic.io

Anima

Anima

animaapp.com

Draxlr

Draxlr

draxlr.com

BIME Analytics

BIME Analytics

bimeanalytics.com

Vanna AI

Vanna AI

vanna.ai

Baserow

Baserow

baserow.io

Petal Connect

Petal Connect

petal.org

panintelligence

panintelligence

panintelligence.com

Codecademy

Codecademy

codecademy.com

SayData

SayData

saydata.tech

Explo

Explo

explo.co

EasyEcom

EasyEcom

easyecom.io

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.