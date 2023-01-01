WebCatalog

Draxlr

Draxlr

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: draxlr.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Draxlr على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Draxlr هو منتج يتيح لك إنشاء لوحات المعلومات وإعداد التنبيهات على قواعد بيانات SQL الخاصة بك - Postgres وMySQL وMariaDB وMS SQL وPlanetScale وYugabyteDB وCockroachDB وAmazon Redshift وBigQuery وSnowflake.

الموقع الإلكتروني: draxlr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Draxlr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

EasyManage

EasyManage

easymanage.com

SqlDBM

SqlDBM

sqldbm.com

Hydra

Hydra

hydra.so

Canvas

Canvas

canvasapp.com

Plus

Plus

plusdocs.com

Index

Index

index.app

FeedbackFive

FeedbackFive

ecomengine.com

Mailosaur

Mailosaur

mailosaur.com

Polymer Search

Polymer Search

polymersearch.com

Retool

Retool

retool.com

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية