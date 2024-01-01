PopSQL هو تطور لمحررات SQL القديمة مثل DataGrip وDBeaver وPostico. نحن نقدم محرر SQL جميلًا وحديثًا للفرق التي تركز على البيانات والتي تتطلع إلى توفير الوقت وتحسين دقة البيانات وتعيين موظفين جدد بشكل أسرع وتقديم رؤى للأعمال بسرعة. باستخدام PopSQL، يمكن للمستخدمين فهم نموذج البيانات الخاص بهم بسهولة، وكتابة SQL التي يتم التحكم في إصدارها، والتعاون مع الحضور المباشر، وتصور البيانات في المخططات ولوحات المعلومات، وجدولة التقارير، ومشاركة النتائج، وتنظيم الاستعلامات الأساسية للبحث والاكتشاف. حتى إذا كان فريقك يستفيد بالفعل من أداة ذكاء الأعمال الكبيرة، مثل Tableau أو Looker، أو مجموعة كبيرة من محرري SQL، فإن PopSQL يتيح التعاون السلس بين مستخدمي SQL المتميزين، والمحللين المبتدئين، وحتى أصحاب المصلحة الأقل تقنية الذين يتعطشون للحصول على رؤى البيانات . * التوافق مع الأنظمة الأساسية مع أنظمة التشغيل macOS وWindows وLinux. * يعمل مع Snowflake وRedshift وBigQuery وClickhouse وDatabricks وAthena وMongoDB وPostgreSQL وMySQL وSQL Server وSQLite وPresto وCassandra والمزيد

الفئات :

الموقع الإلكتروني: popsql.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PopSQL. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.