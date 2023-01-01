إنكي هي الطريقة الأكثر فعالية لتعلم مهارات Looker وTableau وSQL وExcel ومهارات البيانات الأخرى. التدريب مخصص بالكامل حسب الدور والفريق. استخدم البيانات بأعلى طريقة تأثيرًا لدورك.

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